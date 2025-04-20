Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da saldırıda yaralanan Yusuf öldü, yakınları hasımlarının evini ateşe verdi

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, 25 Mart tarihinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Yusuf Öden (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 22:26 Güncelleme: 20.04.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da saldırıda yaralanan Yusuf öldü, yakınları hasımlarının evini ateşe verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, 25 Mart tarihinde evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Yusuf Öden (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Öden’in yakınları, saldırıyla ilgisi olduğu öne sürülen kişilerin evlerini ateşe verdi.

        Olay, 25 Mart gecesi Viranşehir’e bağlı Elgün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden, ağır yaralı olarak Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Öden, hayati tehlikesi nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Öden, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öden’in ölüm haberinin ardından yakınları, saldırıyla ilişkili olduğu ileri sürülen kişilerin evlerine yönelerek saldırı girişiminde bulundu. Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma müdahale etti, çıkan yangınlar ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Elgün Mahallesine giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi
        "Son yolculuğun" kaptanları olan cenaze aracı sürücüleri, görevlerini hassa...
        "Son yolculuğun" kaptanları olan cenaze aracı sürücüleri, görevlerini hassa...
        Şanlıurfa'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni düz...
        Şanlıurfa'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül türeni düz...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen Suriyeli Muhammed hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da gölete giren çocuk boğuldu