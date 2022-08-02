Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları sürüyor

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kırsal bölgelerin yollarındaki asfalt yapım hizmetleri sürüyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Harran kırsal yollarında yürüttüğü sathi asfalt çalışmalarıyla belediye ekipleri ilçe halkının ulaşımda konforlu seyahat etmelerini sağlıyor.

Araç filosuna yeni katılan iş makineleriyle kırsalda gücüne güç katan Büyükşehir Belediyesi, yolları daha kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Harran ilçesi kırsalında bulunan Kuruyer grup yolu, Meydankapı - Yenidoğan - Ekinli - Biberli grup yolu, Turizm Yolu - Toytepe - Çolpan grup yolu, Çiftçiler - Yaygılı - Yayvandoruk, Ekinli - Küçük Ekinli, Yenidoğan - Gögeç güzergahlarında ilk olarak stabilize işlemlerini gerçekleştiren ekipler, sathi asfalt işlemlerini sürdürüyor.

Bölgedeki çalışmalarından dolayı vatandaşlar belediye ekiplerine teşekkür etti.



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