Şanlıurfa'da sarnıca düşen çöl varanı kurtarıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sarnıca düşen ve nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı kurtarıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Dağyanı bölgesinde içinde su olmayan sarnıca nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı düştü.

Durumu fark eden çobanların ihbarı üzerine bölgeye Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri yönlendirildi.

İp yardımıyla sarnıca inen ekipler, kurtardığı çöl varanını doğal yaşam alanına bıraktı.





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