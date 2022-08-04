Şanlıurfa'da şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tüp yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 49 DA 430 plakalı tüp yüklü kamyonet, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Hüseyin K. ile Erdal A, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kara yoluna savrulan tüpler, itfaiye ekiplerince toplandı.

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