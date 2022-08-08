Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tamer Mert Ayhan'ın (21) kullandığı 31 YF 121 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücüyle otomobildeki Mehmet Çevik (22) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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