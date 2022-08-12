Suruç'ta aşure dağıtıldı

ŞANLIURFA (AA) - Suruç Belediyesi Muharrem ayı dolaysıyla vatandaşlara aşure ikram etti.
Cuma namazının ardından Ulu Cami, Ahmet Bican Cami ile ilçe meydanında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Vatandaşlara aşure dağıtan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Muharrem ayının İslam alemine hayırlı olmasını diledi.
Birlik ve beraberlik duygularının bu dönemde ön plana çıktığını belirten Aktaş, "Rabbim, bu mübarek aylar ve günler hatırına yaptığımız ve yapacağımız duaları ibadetleri kabul etsin. Bugünler, güzel günler. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu.