ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'de, arkeolojik kazılara başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Şanlıurfa İli Neolitik Çağ Araştırmaları Taş Tepeler Projesi" içerisinde yer alan Sefertepe'de geçen yıl başlayan kazı çalışmaları, Şanlıurfa Müzesi başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emre Güldoğan'ın bilimsel danışmanlığında yürütülüyor.

Sefertepe'de kazı alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Önder Çengel, kazı çalışmaları hakkında Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çengel, Şanlıurfa’nın binlerce yıllık tarihi miras ve medeniyet birikimine sahip olduğunu belirtti.

Bu mirasın günyüzüne çıkarılarak hak ettiği değeri alabilmesi için ilgili kurumların yoğun gayret sarf ettiğini ifade eden Çengel, şunları kaydetti:

"Viranşehir'de bulunan Sefertepe'deki kazıların süratli ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Viranşehir Kaymakamlığı olarak her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Geçen yıl başlayan Sefertepe Arkeolojik kazılarına bu yıl da devam edilecek. Kazı çalışmalarının ilk gününde yüzey çalışmaları yapılırken dahi buluntular elde edilmiş. Kazılar derinleştikçe çok daha önemli keşiflerin elde edileceğine inanıyorum. Kazı ekiplerinin kalması ve kazı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Sefertepe Kazıevi inşa çalışmalarımız devam ediyor. Kazı ekibimizi şu an kendi imkanlarımızla misafir ediyoruz. Sefertepe Kazıevi inşasına ve kazı ekibinin barınmasına Viranşehirli hemşerilerimizden de destek alıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

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