Şanlıurfa Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı açıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa'da, 7 milyon liraya mal olan çiğ süt analiz laboratuvarı açıldı.

Harran Üniversitesi'nden (HRÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve HRÜ ortaklığıyla kurulan laboratuvar faaliyete geçti.

Osmanbey Yerleşkesi'nde hizmete giren laboratuvar, ar-ge çalışmalarının yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerine de hizmet sunuyor.

Laboratuvarda yapılacak süt sınıflandırmalarının sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine aktarılıyor.

Yaklaşık 7 milyon liraya mal olan laboratuvarda yıllık 40 bin numune çiğ sütün analizinin yapılması planlanıyor.

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