Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

İlçe kırsalından geçen sulama kanalında hareketsiz bir kadın gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, üzerinden herhangi bir belge çıkmayan kadının kimliği ile ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

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