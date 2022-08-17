Şanlıurfa'da 2 genç sulama kanalında boğuldu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren 2 genç boğuldu.

A.A. (16) ile S.A. (15), serinlemek için Aksarnıç Mahallesi yakınlarında sulama kanalına girdi.



Gençlerin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık haberlerine bildirdi.



Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaptıkları aramada, boğulan iki gencin cesedine ulaştı.

Cesetler, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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