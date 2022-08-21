Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Yenice Mahallesi'ndeki bir gıda toptancısına ait depoda son kullanma tarihi geçen ürünlerin yeni etiket ve ambalajla satışa sunulmaya hazırlandığı tespit edildi.

Depoya yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş, 1 ton akide şekeri, 600 kilogram çekirdek, 550 paket lokum, 240 paket zeytin ve 15 bin leblebi tozu olmak üzere toplam 3 kamyon gıda ürünü ele geçirildi.

El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, işletmeci hakkında tutanak tutuldu.

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