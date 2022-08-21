Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi

AA

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 3 kamyon gıda ürünü imha edildi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Yenice Mahallesi'ndeki bir gıda toptancısına ait depoda son kullanma tarihi geçen ürünlerin yeni etiket ve ambalajla satışa sunulmaya hazırlandığı tespit edildi.

Depoya yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş, 1 ton akide şekeri, 600 kilogram çekirdek, 550 paket lokum, 240 paket zeytin ve 15 bin leblebi tozu olmak üzere toplam 3 kamyon gıda ürünü ele geçirildi.

El konulan ürünler ekiplerce imha edilirken, işletmeci hakkında tutanak tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi ...
Şanlıurfa'daki "Eyyüp Nebi Sabır Evleri" inanç turizmine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki "Eyyüp Nebi Sabır Evleri" inanç ...
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Evden çaldıkları para kasasını, bebek arabasına yükleyerek kaçtılar
YEREL HABERLER Evden çaldıkları para kasasını, bebek arabasına ...
Şanlıurfa'da silahlı 'ihale' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı 'ihale' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.