Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Sefertepe'yi ziyaret etti

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Viranşehir ilçesinde neolitik döneme ait eserlerin yer aldığı Sefertepe'yi ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sefertepe'de kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Ayhan, kazı çalışmaları hakkında Doç. Dr. Emre Güldoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Şanlıurfa'nın arkeolojik açıdan zengin bir kent olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kazı çalışmalarını hassas bir şekilde sürdüren kazı ekibine ve kazı çalışmalarını destek sunan herkese teşekkür etti.



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