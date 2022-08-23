Şanlıurfa'da TÜGVA yaz okulları kapanış programı düzenledi

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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki yaz okulları kapanış programı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Siverek Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen TÜGVA yaz okullarında yaklaşık bin öğrenci çeşitli kurslara katıldı.

5 okulda açılan ve 6 hafta süren yaz okulunda öğrencilere temel derslerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, yüzme ve futbol dersleri verildi.

Siverek Kültür Merkezi’nde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler Kur’an-ı Kerim, ilahi ve şiir okudu. Sema gösterisinin de yer aldığı programda sahabelerin hayatı anlatıldı.

TÜGVA Siverek Temsilcisi Ramazan Lale, yaz okullarında yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler vererek şöyle konuştu:

"Biz yaz okullarında öğrencilerimizi piknik faaliyetleri, ders, kültürel ve sosyal aktivitelerle eğlendirmeye çalıştık. Öğrencilerimize elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler katmaya ve okula hazır hale getirmeye çalıştık. Bugün de bin öğrencimizle kapanış programını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz hazırlandıkları gösterileri sahneliyor, sema gösterisi ve ilahilerini okuyorlar."

Lale, desteklerinden dolayı Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu’na teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da gençleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerden Erdem Konak ise derslerde ve etkinliklerde eğlendiğini ifade etti.

Program, yaz okullarına destek verenlere plaket takdimiyle sona erdi.



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