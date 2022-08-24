Şanlıurfa'da sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı

AA

Şanlıurfa'da sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Şanlıurfa'da yılın ilk kütlü pamuğu açık artırmayla 155 liradan atıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında düzenlenen törende, Haliliye ilçesine bağlı Büyükmerdesi Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Demirel’in yetiştirdiği pamuk, açık artırma usulüyle satışı sunuldu.

Yılın ilk kütlü pamuğu, sembolik olarak 155 liradan Naturel Kotton Organik İplik AŞ tarafından satın alındı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, sezonun ilk pamuğunu yetiştiren çiftçi Demirel'e altın hediye etti.

Başkan Kaya, sezonun ilk pamuk hasadının bereketli olmasını diledi.

Pamuğun temiz şekilde toplanması için tavsiyelerde bulunan Kaya, "Türkiye'de pamuk ihtiyacının büyük bölümü Şanlıurfa'da karşılanıyor. Potansiyel olarak birinci sırada. Pamuk ülkemiz için stratejik ürün. Tekstildeki ihracatımız için her zaman aranan bir ürün. Bugün de çiftçi kardeşimizin yetiştirdiği ilk ürünün satışını yaptık. Hayırlı uğurlu olur inşallah." diye konuştu.

Çiftçi Ahmet Demirel de yılın ilk pamuğunu yetiştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da engellilerden oluşan "sıra gecesi" ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da engellilerden oluşan "sıra gecesi" ekibi ...
Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Şanlıurfa Bürosu'na taziye ziyareti
YEREL HABERLER Medya-İş Genel Başkanı Ballı'dan İHA Şanlıurfa ...
Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 250 sülün salındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da biyoçeşitliliğin artması için doğaya 250 ...
Şanlıurfa'da TÜGVA yaz okulları kapanış programı düzenledi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da TÜGVA yaz okulları kapanış programı ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da soluk borusuna cisim kaçan çocuk öldü
Şanlıurfalı judocuların hedefi ay-yıldızlı forma
YEREL HABERLER Şanlıurfalı judocuların hedefi ay-yıldızlı forma
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki hastaya kornea nakli yapıldı
Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 
Şanlıurfa'da yağmur etkili oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yağmur etkili oldu
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Sefertepe'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Sefertepe'yi ziyaret ...
Şanlıurfa'nın tescilli isotu tezgahlarda yerini almaya başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'nın tescilli isotu tezgahlarda yerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.