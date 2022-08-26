Suruç'ta TÜGVA yaz okulları kapanış programı düzenledi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) yaz okulları kapanış programı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Suruç Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenen TÜGVA yaz okullarında yaklaşık 2 bin öğrenci çeşitli kurslara katıldı.

6 hafta süren yaz okulunda öğrencilere temel derslerin yanı sıra Kur’an-ı Kerim, yüzme ve futbol dersleri verildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Vali Ziya Çöker İlkokulu düzenlenen programdaki konuşmasında, genç nüfusuna sahip bir il olduklarını belirterek, gençliğe yatırımın geleceğe yatırım olduğunu ifade etti.

Ayhan, geleceğin teminatı olan gençlere ve çocuklara her zaman destek olduklarının vurguladı.

Suruç Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş da gençleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini anlattı.

TÜGVA İl Başkanı Ömer Yeşilkaya da ilçede yaklaşık 2 bin öğrencinin kurslara katıldığını belirtertti.



Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ile kurum amirleri katıldı.

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