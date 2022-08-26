Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Fuat İnco (39) idaresindeki 63 EG 675 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Zeliha İnco (32) ve Emirhan İnco (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.