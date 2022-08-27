Şanlıurfa'da, çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Rafadan Tayfa animasyon çizgi filmini izledi.

Sinema salonunu dolduran çocuklar keyifli dakikalar yaşarken kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.