Şanlıurfa Valisi Ayhan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ayhan mesajında, milli tarihimizin hiçbir döneminde esarete, zulme, zorbalığa boyun eğmemiş, her daim vatanını, bayrağını, toprak aşkını canının önüne koymuş olan yüce Türk milletinin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde topraklarımıza göz diken emperyalist güçleri yenilgiye uğratarak şanlı tarihe altın harflerle bu zaferi nakış nakış işlediğini belirtti.



26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası, ileri görüşlülüğü ve azmi sayesinde galibiyetle sona eren Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatanımızın her karış toprağı düşmanlardan kurtarıldığını anımsatan Ayhan, mesajında şunlara yer verdi:



"Yüce Milletimiz; boynunu bükmek isteyenlere, Türk'ün başının eğilmeyeceğini bir kez daha şanlı bir mücadeleyle ispat etmiştir. 30 Ağustos Zaferi yalnızca bir askeri başarı değil, milletimizin vatan ve millet aşkının asla dinmeyeceğinin, bu milletin bu topraklarda ilelebet hürriyet içinde yaşayacağının bir göstergesidir. Tüm yokluklara, imkansızlıklara rağmen mücadeleyi kazanan şanlı ecdadımızın bizlere emanet bıraktığı birlik ruhu; vatanımızı koruyup kollamamıza, kardeşlik içinde kenetlenmemize vesile olan manevi bir unsurdur. Ve bu birlik ruhunu yaşamak, yaşatmak, ilelebet göğsümüzde sönmeyen bir ateş gibi taşımak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Çünkü Türk Milleti olarak bizlerin en büyük dayanağı, işte bu ruhtur. Bu düşüncelerle; hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Bizlere bu zaferi hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu ve İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları vatan yapmak için canlarını feda eden silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."





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