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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Buğday Kg 6,60

7,50 Mısır Kg 5,18

5,18 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 12,21

12,21 Yeşil mercimek Kg 14,53

14,64 Preseli pamuk Kg 32,70

62,50 Arpa Kg 6,50

6,50 İç fıstık Kg 190,00

190,00 Kırmızı kabuklu fıstık Kg 77,00

77,00

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