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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa Ticaret Borsası

AA

Şanlıurfa Ticaret Borsası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 62,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)
En yüksek (TL)
BuğdayKg6,60
7,50
MısırKg5,18
5,18
Kırmızı kabuklu mercimekKg12,21
12,21
Yeşil mercimekKg14,53
14,64
Preseli pamukKg32,70
62,50
ArpaKg6,50
6,50
İç fıstıkKg190,00
190,00
Kırmızı kabuklu fıstıkKg77,00
77,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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