Şanlıurfa'da 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 1 milyon 600 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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