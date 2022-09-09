Şanlıurfa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akşam kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Halis Polat, Köseköy Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu bölgede oynarken kayboldu. Çocuğa ulaşamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek yardım talebinde bulundu.

Bölgeye gelen jandarma, AFAD ve dalgıç polis ekipleri çocuğu arama çalışması başlattı.

Dalgıç polis ekipleri, çocuğun düşmüş olma ihtimaline karşı tahliye kanalında arama çalışması yaptı.

Kayıp çocuğun yakını Mehmet Polat, AA muhabirine, "Bizim köy ve çevredeki 2 köyde dün akşamdan beri çocuğu aradık ama bulamadık. Son ihtimal tahliye kanalına düşmüş olmasından korkuyoruz, çünkü en son kanala yakın yerde gören olmuş. Ekipler bu nedenle kanalda arama yapıyor." diye konuştu.

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