Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ferit Küçükçay'ın kullandığı 38 D 6372 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde İbrahim Halil Çetinbey idaresindeki 55 AOT 99 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Küçükçay ile aynı otomobilde bulunan Zeynep (67) ve Ramazan Küçükçay (29) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

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