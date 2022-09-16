Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kurutulmuş biberin kilogramı 77,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Yeşil mercimek Kg 19,50

19,50 Buğday Kg 7,50

8,50 Mısır Kg 4,90

5,36 Kurutulmuş biber Kg 77,75

77,75 Preseli pamuk Kg 45,20

52,00

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