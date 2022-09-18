Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramada, 46 gram metamfetamin, 26 kök Hint keneviri, bir miktar kenevir tohumu, 11 sentetik hap, 6 gram eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 340 TL ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 1 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.