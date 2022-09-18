Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er Ayberk'in naaşı memleketi Gaziantep'e uğurlandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakoluna terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek'in cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Buradaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan dua etti.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikoptere taşındı. Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Törene katılan şehidin annesi Meryem ve babası İlhak Aybek'in duygulandıkları görüldü.



Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Esentepe Hudut Karakolu'na terör örgütünce saldırı düzenlenmiş, saldırıda Ulaştırma Sözleşmeli Piyade Er İsmet Aybek şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.

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