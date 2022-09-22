Haliliye Belediyesi'nin 3. sıfır atık marketi hizmete girdi

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ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kurulan "Sıfır Atık Market"in 3'üncüsü hizmete vermeye başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesinin bir parçası olan Sıfır Atık Market ile Haliliye'de geri dönüşüm çalışmaları sürüyor.



İlçe genelinde belirli noktalara kurulan geri dönüşüm kutularıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında ise Devteyşti ve Şair Nabi Mahallelerinde kurulan "Sıfır Atık Marketler" hizmetlerini sürdürüyor.



Belediye tarafından yapılan çalışma sonrası, vatandaşların geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını götürdüğü ve karşılığında çeşitli temizlik ürünleri aldıkları marketin üçüncüsü ise Ahmet Yesevi Mahallesinde faaliyete başladı. Haliliye'de temiz bir çevre için yürütülen proje kapsamında vatandaşlar puan sistemiyle temizlik malzemeleri alıyor.





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