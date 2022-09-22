Tescillenen Şanlıurfa keten köyneği fıstığının dünya pazarına açılması için çalışma yapılacak

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'nın "keten köyneği fıstığı"nın Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenmesiyle ürünün Türkiye ve dünya pazarına sunulması için de çalışma yapılacak.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca keten köyneği fıstığı için yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun, TÜRKPATENT tarafından onaylanması Şanlıurfalıları sevindirdi. Türkiye'deki fıstık üretiminde 20 milyon 335 bin fıstık ağacıyla önemli bir yere sahip kentte keten köyneği fıstığı, Antep fıstığına göre hasadı daha geç yapılan, iri tanesi, ipeksi kabuğu, çatlak oranının yüksekliği ve farklı aromasıyla dikkati çekiyor. Bu fıstık türü genellikle çerez olarak tüketiliyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine, yoğun çabaların ardından Şanlıurfa'nın önemli değerlerinden olan keten köyneği fıstığının coğrafi işaretini aldıklarını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yaklaşık 2 yıl önce başvuruda bulunduklarını anlatan Peltek şöyle konuştu:

"Fıstık bilindiği üzere Türkiye'de en çok Şanlıurfa'da üretiliyor. Kentte 630 yıllık fıstık ağaçları bulunmakta. Ürünümüzün patentini aldık, çok mutluyuz. İşimiz yeni başlıyor. Yolun başındayız. En kısa zamanda entegre bir tesis kurarak öncelikle çiftçilerimize keten köyneği fıstığı ile ilgili eğitimler vereceğiz. Çalıştaylar düzenlenecek. Fıstığın merkezi olan Şanlıurfa'dan hem tüm Türkiye'ye hem de dünyaya göndermek için çalışma yapacağız. Değerlerimizi tam yerine oturduktan sonra Avrupa Birliği'nden tescilini yapacağız inşallah. Kendi yerli üretimimiz olan Şanlıurfa fıstığını dünyaya pazarlamak için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız."

- Kalitesi yüksek

Şanlıurfa Fıstıkçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Durmaz da ürünleri için coğrafi işaret alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın fıstık üretiminde Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu belirten Durmaz, üreticisine sağladığı yüksek ekonomik getirisinden dolayı bölge çiftçisi tarafından fıstığın çok fazla rağbet gördüğünü anlattı.

Keten köyneği fıstığının farklı özelliklere sahip olduğunu dile getiren Durmaz, şunları kaydetti:

"Fıstığımız iri taneli olur. Bunun yanında ince kabuğu, ipeksi bir yumuşaklığa sahiptir. Aroması ve kalitesi yüksektir. Bunun yanında çatlak oranı yüksek bir fıstık çeşididir. Fıstığımızın diğer bir özelliği ise daha dayanıklı olmasıdır. Keten köyneği fıstığının verimi diğer fıstık çeşitlerine göre daha fazla. Bu değerli ürünümüzü Şanlıurfa'da işleyip, paketleyip marka halinde Türkiye ve dünya pazarına sunmaya çalışacağız. Kentimizde bu ürünün daha fazla işlenip çiftçimize ve kent ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını arzu ediyoruz. GAP ile sulama imkanlarının çoğalmasıyla Şanlıurfa'da fıstık ekim alanları da genişleyecek inşallah."

- 600 yıllık fıstık ağaçlarımız var

Esemkulu Mahallesi'ndeki fıstık üreticilerinden Aslan Çoban da atalarının da bu topraklarda fıstık üreticiliği yaptığını söyledi.

Fıstığın tescillenmesiyle ürünlerinin daha fazla değer kazandığını dile getiren Çoban, "Daha önce ürünümüz Antep fıstığı olarak pazara sunuluyordu. Tescil almamızla birlikte artık ürünümüzü bizim markamızla pazara sunacağız. Keten köyneği fıstığının bizim köyden yayıldığına inanıyoruz. Bizim köyde 600 yıllık fıstık ağaçları mevcut. Kendi tarlamızda daha 200 yıllık ağaçlarımız var. Buraya fıstığın anavatanı diyebiliriz. Fıstığın Şanlıurfa fıstığı adıyla bilinmesi çok gurur verici. Bu bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.





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