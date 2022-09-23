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Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısı 8 ayda 500 bine yaklaştı

AA

Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısı 8 ayda 500 bine yaklaştı

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yılın 8 ayında 495 bin 725 kişi ziyaret etti.

Turizme 2018'de kazandırılan Göbeklitepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle aynı yıl 412 bin 378 kişiyi ağırlayarak önemli bir ziyaretçi sayısına ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 197 bin 912 kişinin ziyaret ettiği 2020 yılının ardından yeniden atağa geçen Göbeklitepe, 2021'de ilk 5 ay pandemi nedeniyle kapalı olmasına karşın 567 bin ziyaretçiyle kendi rekorunu kırdı.

Göbeklitepe, 2022'nin geride kalan 8 ayında ise 495 bin 725 ziyaretçi sayısına ulaşarak kalan 4 ay sonunda yeni rekor için umut verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da açılan Göbeklitepe'nin aynı yıl "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

O günden itibaren Göbeklitepe için yeni bir sayfa açıldığını ancak pandemi döneminde istenilen seviyeye ulaşılamadığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Maalesef 2020 yılında tüm dünyada etkili olan pandemi nedeniyle ziyaretçi sayısında istediğimiz rakama ulaşamadık. 2021 yılının ilk aylarında da pandemi etkili olmasına rağmen hızlı toparlayarak 560 bini geçen bir rakama ulaştı ki bu sayı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı bakımından Göbeklitepe'nin ilk 5'e girmesini sağladı. Bu açıdan baktığımız zaman Göbeklitepe her yıl aslında katlanarak kendi rekorunu tazeliyor. Bu yıl ise ağustos ayı itibarıyla 500 bin rakamını bulmuş durumdayız. Eylül itibarıyla da planımız, beklentimiz geçen yılın toplam rakamını geçmek ve 600 bine yaklaşmak. Bu yıl herhalde kendi rekorumuzu kırdığımız, en fazla ziyaret edilen yıl olacak, elimizdeki veriler bunu gösteriyor."

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Şanlıurfa genelinde uygulamaya konulan "Taş Tepeler" projesi kapsamında Göbeklitepe ve benzeri 11 neolitik alanın bulunduğunu belirten Aydın, buraların da ziyarete açılmasıyla özellikle yabancı turist sayısında Şanlıurfa ve civarında önemli bir hareketliliğin olmasını beklediklerini kaydetti.

Bunun sinyallerini gördüklerini aktaran Aydın, "Yabancıların ilgisini sahada da görebiliyoruz. Dünyanın faklı bölgelerinden küçük gruplar dahi olsa Göbeklitepe ve Karahantepe'ye geliyorlar. Göbeklitepe'nin bu kadar talep görmesinin ana nedenlerinden bir tanesi; 12 bin yıllık bir tarihe sahip olması, dizi, animasyon ve "Taş Tepeler" projesinin büyük ilgi görmesinden kaynaklandı. Önümüzdeki dönemlerde de bunun katlanarak artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- Göbeklitepe turizmin lokomotifi

Turizmci Müslüm Çoban ise kente gelen turistlerin büyük bir çoğunluğunun Göbeklitepe'yi görmek istediklerini dile getirerek, "Göbeklitepe Şanlıurfa turizminin lokomotifi oldu. Önceki yıllarla kıyasladığımızda Temmuz ve Ağustos aylarında düşüş yaşanırdı ama Göbeklitepe'den dolayı bu aylarımız bile iyi geçti. Bu yılın ilk 8 ayındaki verilerle son 4 ayı güzel geçecek." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Vedat Akar da ailesiyle Bursa'dan ilk kez geldikleri Şanlıurfa'da görülmesi gereken çok yer olduğunu belirterek, bunlardan birinin de Göbeklitepe olduğunu söyledi.

Akar, Göbeklitepe'nin etkileyici bir yer olduğunu ifade ederek, herkesi Şanlıurfa'ya davet etti.

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