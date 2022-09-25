Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa M. (47) idaresindeki 63 EF 353 plakalı otomobil, Beyçeri Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Bedriye M. (36), Zeynep Nur M. (6), Hacer M. (5) ve Mehmet Ali M. (3) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu´ya `Suruç´ isimli yarış atı hediye edildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu´ya `Suruç´ isimli yarış atı hediye edildi
Kısas'ta 15. Aşure ve Kültür Etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Kısas'ta 15. Aşure ve Kültür Etkinliği yapıldı
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
Karbel Karaköprüspor - Edirnespor: 2-0
YEREL HABERLER Karbel Karaköprüspor - Edirnespor: 2-0
Şanlıurfa'da sokak hayvanları için modern ve sıcak yuvalar yapılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sokak hayvanları için modern ve sıcak ...
Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve sakatat imha edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ele geçirilen 3 ton bozulmuş et ve ...
Şanlıurfa´da, sopalı 'yol verme' kavgası kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, sopalı 'yol verme' kavgası kamerada
Şanlıurfa'da sonbahar turizmi hareketliliği rezervasyonlara yansıdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sonbahar turizmi hareketliliği ...
Şanlıurfa'da 300 polis ile dron destekli uygulama: 25 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 300 polis ile dron destekli uygulama: 25 ...
Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali
YEREL HABERLER Birecik'te "Kelaynak ve Balcan Festivali
"Suruç 3. Nar Festivali" başladı
YEREL HABERLER "Suruç 3. Nar Festivali" başladı
Başkan Beyazgül'den katı atık bertaraf tesisinde inceleme
YEREL HABERLER Başkan Beyazgül'den katı atık bertaraf tesisinde ...
Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosunu ...
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama
Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör operasyonunda gözaltına alınan 4 ...
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
TDV'den yetim çocuklara kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER TDV'den yetim çocuklara kırtasiye yardımı
Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısı 8 ayda 500 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısı 8 ayda 500 bine ...
Şanlıurfa'da lokantalarda hijyen denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da lokantalarda hijyen denetimi yapıldı
Şanlıurfa'da koyun otlatırken üzerine taş düşen çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da koyun otlatırken üzerine taş düşen çocuk ...
Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü
YEREL HABERLER Kayanın altında kalan 12 yaşındaki Sinan öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.