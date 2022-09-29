Şanlıurfa'da üretilen 30 milyon yavru balık, 9 kentteki su kaynaklarına bırakılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da üretilen 30 milyon yavru balık, 9 kentteki su kaynaklarına bırakılacak

AA

Şanlıurfa'da üretilen 30 milyon yavru balık, 9 kentteki su kaynaklarına bırakılacak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da üretilen 30 milyon yavru balık, su kaynaklarına bırakılmaları için 9 kente gönderildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Bozova ilçesindeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Türkiye'nin en güzide ve çok güzel olanaklara sahip bir tesisinde önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Ülkenin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Son yıllarda muazzam bir hızla deniz ve suya olan ilgimiz artıyor. Bundan 5 yıl önce balık üretimimiz 200 bin tondu, bugünlerde 500 bin tonu geçecek, 2023 hedefimiz ise 600 bin ton. Avcılığımız da var, en az 400 bin ton. Yani toplam 1 milyon balık üretir hale geleceğiz. En önemli amacımız bunu halkımızla buluşturmak. İhracatı da iyi yapıyoruz, 5 yıl öncesinde 600-700 milyon dolar iken bugün 1,5 milyar doları buldu. 2023 ihracat hedefimiz ise 2 milyar dolar. 1 yıl içinde 500 milyon dolar ekleyebilir miyiz? Ekleyebiliriz. Doğal kaynaklara ve bu tür tesislerden bırakılmış balıklarımız ilave edilince bunlar gerçekleşir. Yeni çiftliklere yeni genler ilave edilecek. Bu tesisin önemi burada ortaya çıkıyor."

2 yıl önce Türkiye'de sulara bırakılan toplam balık miktarının 30 milyon olduğunu anımsatan Atalay, "Bugün sadece burası 30 milyon üretiyor ve bölge illere gönderiyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyon balığı su kaynaklarımıza bırakacağız. Başta alabalık ve sazan olmak üzere bugün burada çok önemli bir tür olan ve nesli tehlike altında olan şabut balığını kültüre aldık ve 11 milyon şabut yavrusu sulara kavuşturuluyor." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise buradaki yavrulama çalışmalarının Türkiye'ye hayat vereceğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın bereketli hilalin merkezinde bulunduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Alabalığın kuluçkalama merkezinin burası olmasıyla bu coğrafya alternatif ürün ve ekonomi kaynakların da en önemli merkezlerinden birisi olacak. Şanlıurfa denilince tarım çok anlam buluyor, tabii kültür ve turizmi de yabana atmıyoruz. Fırat'ın hem sulamada hem enerjideki Türkiye'ye katkısıyla birlikte altarnatif ekonomik kaynaklardan olan balıkçılık çalışmaları da Türkiye'ye değer katıyor. Yani Şanlıurfa'nın her alanda ülkemize değer kattığını görüyoruz. Hedef 20 milyon iken 30 milyon balık üretilmesi potansiyelin çok yüksek olduğunu gösteriyor, bunu daha da arttırmamız lazım."

Konuşmaların ardından tesislerdeki havuzlarda bulunan sazan ve şabut cinsi yavru balıklar, araçlardaki depolara konularak, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Batman'daki su kaynaklarına bırakılmaları için gönderildi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı ile davetliler de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da seralar kadınlara istihdam kapısı oluyor ...
Şanlıurfa'da çiftçiler, pamuk fiyatının düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da çiftçiler, pamuk fiyatının düşük olduğu ...
Siverek ve Hilvan'da "Yayalara öncelik duruşu hayata saygı duruşu" kampanyası
YEREL HABERLER Siverek ve Hilvan'da "Yayalara öncelik duruşu hayata ...
Şanlıurfa'da "İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da "İklim Değişikliği Eylem Planı ve Eğitim ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da sanat çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da sanat çalıştayı gerçekleştirildi
Akrep çiftliği
YEREL HABERLER Akrep çiftliği
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan benekli su tavuğu tedavi edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan benekli su tavuğu ...
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye ...
Şehit annesi 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi
YEREL HABERLER Şehit annesi 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da Çakmaktepe arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Çakmaktepe arkeolojik kazı çalışmaları ...
Akrep zehrinin meme kanseri tedavisinde kullanılması için umutlandıran araştırma
YEREL HABERLER Akrep zehrinin meme kanseri tedavisinde kullanılması ...
Hilvan'da motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Hilvan'da motosiklet denetimi
Şanlıurfa'da ekim alanı yüzde 55 artan pamukta hasat zamanı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ekim alanı yüzde 55 artan pamukta hasat ...
Bronz madalyalı 11 yaşındaki judocunun hedefleri büyük
YEREL HABERLER Bronz madalyalı 11 yaşındaki judocunun hedefleri ...
Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Belediye Başkanı Ekinci'den Viranşehir Belediyespor oyuncularına ziyaret
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Ekinci'den Viranşehir Belediyespor ...
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ürünü imha edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 896 gıda ...
Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati uygulaması
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da tüm okullarda kitap okuma saati ...
Babadan oğula miras: Gazilik
YEREL HABERLER Babadan oğula miras: Gazilik
Şanlıurfa´da `torbacı´ operasyonu: 86 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da `torbacı´ operasyonu: 86 gözaltı
Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.