Şanlıurfa'da üretilen 30 milyon yavru balık, 9 kentteki su kaynaklarına bırakılacak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da üretilen 30 milyon yavru balık, su kaynaklarına bırakılmaları için 9 kente gönderildi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Bozova ilçesindeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Türkiye'nin en güzide ve çok güzel olanaklara sahip bir tesisinde önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi.

Ülkenin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Son yıllarda muazzam bir hızla deniz ve suya olan ilgimiz artıyor. Bundan 5 yıl önce balık üretimimiz 200 bin tondu, bugünlerde 500 bin tonu geçecek, 2023 hedefimiz ise 600 bin ton. Avcılığımız da var, en az 400 bin ton. Yani toplam 1 milyon balık üretir hale geleceğiz. En önemli amacımız bunu halkımızla buluşturmak. İhracatı da iyi yapıyoruz, 5 yıl öncesinde 600-700 milyon dolar iken bugün 1,5 milyar doları buldu. 2023 ihracat hedefimiz ise 2 milyar dolar. 1 yıl içinde 500 milyon dolar ekleyebilir miyiz? Ekleyebiliriz. Doğal kaynaklara ve bu tür tesislerden bırakılmış balıklarımız ilave edilince bunlar gerçekleşir. Yeni çiftliklere yeni genler ilave edilecek. Bu tesisin önemi burada ortaya çıkıyor."

2 yıl önce Türkiye'de sulara bırakılan toplam balık miktarının 30 milyon olduğunu anımsatan Atalay, "Bugün sadece burası 30 milyon üretiyor ve bölge illere gönderiyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyon balığı su kaynaklarımıza bırakacağız. Başta alabalık ve sazan olmak üzere bugün burada çok önemli bir tür olan ve nesli tehlike altında olan şabut balığını kültüre aldık ve 11 milyon şabut yavrusu sulara kavuşturuluyor." diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise buradaki yavrulama çalışmalarının Türkiye'ye hayat vereceğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın bereketli hilalin merkezinde bulunduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Alabalığın kuluçkalama merkezinin burası olmasıyla bu coğrafya alternatif ürün ve ekonomi kaynakların da en önemli merkezlerinden birisi olacak. Şanlıurfa denilince tarım çok anlam buluyor, tabii kültür ve turizmi de yabana atmıyoruz. Fırat'ın hem sulamada hem enerjideki Türkiye'ye katkısıyla birlikte altarnatif ekonomik kaynaklardan olan balıkçılık çalışmaları da Türkiye'ye değer katıyor. Yani Şanlıurfa'nın her alanda ülkemize değer kattığını görüyoruz. Hedef 20 milyon iken 30 milyon balık üretilmesi potansiyelin çok yüksek olduğunu gösteriyor, bunu daha da arttırmamız lazım."

Konuşmaların ardından tesislerdeki havuzlarda bulunan sazan ve şabut cinsi yavru balıklar, araçlardaki depolara konularak, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Batman'daki su kaynaklarına bırakılmaları için gönderildi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı ile davetliler de katıldı.

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