Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlülerince hazırlanan ebru sergisi açıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlülerince hazırlanan ebru sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin çalışmaları ile hazırlanan ebru serginin açılışı, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kıymacı ile katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Proje ile yükümlülerin boş zamanlarını yapılandırmak, kendilerine hobiler kazandırmak, iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak, sorumluluk bilinçlerini arttırmak ve hayatlarını suç işlemeden devam ettirmelerini sağlayacak beceriler edinmelerine katkı sağlamak olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kıymacı ve beraberindekiler daha sonra sosyal market ve çocuk hizmetleri bürosunun açılışını da yaptı.







































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