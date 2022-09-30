Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı en yüksek 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 12,80

14,34 Arpa Kg 6,01

6,01 Ayçiçeği Kg 10,47

11,20 Buğday Kg 8,23

8,50 Kütlü pamuk Kg 17,99

23,00 Preseli pamuk Kg 47,00

47,00

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