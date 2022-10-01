Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 saka kuşuna el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 6 saka kuşuna el konuldu.

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