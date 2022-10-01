Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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