Farklı ülkelerden sanatçılar Karahantepe'de "arazi sanatı performansı" sergiledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Farklı ülkelerden sanatçılar Karahantepe'de "arazi sanatı performansı" sergiledi

AA

Farklı ülkelerden sanatçılar Karahantepe'de "arazi sanatı performansı" sergiledi

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'ya gelen, aralarında yabancıların da bulunduğu 20 sanatçı, neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nin girişinde binlerce küçük taşı bir araya getirerek "arazi sanatı performansı" sergiledi.

Taş Tepeler Çağdaş Sanat İnisiyatifi Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Devran Tan, AA muhabirine, 2023 yılında Şanlıurfa'da dünya genelinde katılımın olması planlanan Neolitik Dönem Kongresi kapsamında "Kırık Taşlar Sonsuz Dönüşüm" adlı arazi sanatı (Land art) çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Tan, Karahantepe Ören Yeri'nde farklı coğrafyaları temsil eden aralarında heykeltıraş, ressam, seramik sanatçısı ve yazarların da bulunduğu sanatçı grubuyla önemli bir çalışmayı gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kongrenin sosyoloji, antropoloji, felsefe, botanik ve sanat ekibinin bulunduğunu anlatan Tan, kendi grubunun da sanat ayağını oluşturduğunu belirtti.

Çalışmayı büyük bir gayretle tamamladıklarını belirten Tan, "Biz çok keyif aldık, sanırım hiç bu kadar keyifle yorulamazdık. Hepimiz özenle çalıştık, hava sıcaklığını ve arazi koşullarını unutup kendimizi taşlarla bütünleştirerek aslında biz de bir dönüşüm yaşadık. O yüzden bu projenin adını dönüşüm olarak seçtik, oraya gelen herkes bir nevi dönüştü." dedi.

- "O dönemki ambiyansı oluşturmaya çalıştık"

Grubun küratörü (düzenleyicisi) Serap Gümüşoğlu de 100 metrekarelik bir alanda ören yeri yakınlarındaki binlerce taşı bir araya getirdiklerini, neolitik dönemi simgeleyen "T" ve "Sarmal" yapısının sembollerinden sanat eseri oluşturduklarını kaydetti.

Çok önemli bir çalışma yaptıklarına inandıklarını dile getiren Gümüşoğlu, "Eserimiz neolitik çağ ile bugün arasındaki köprü olan bir eser. İnsan toprak etkileşiminden zenginleştirilmiş bir sanat biçimi oluşturuldu. Oldukça uzun süren yaklaşık 8 tonluk bir taşın dizilimini yaptık. Bu çalışmayı Rus, İngiliz ve kendi vatandaşlarımızın yardımıyla yaptık. Taşları boyayarak o dönemki ambiyansı yeniden oluşturmaya çalıştık. Taşların üzerine semboller yerleştirdik. Bu bir ortak hafıza buluşması oldu." diye konuştu.

- "Farklıyız ama aynı kültüre sahibiz"

Tataristanlı ressam Aygül Okutan ise Türk klasik sanatı olan ebruyu Rusya'daki akademik resimle birleştirerek sanat eserleri yaptığını söyledi.

Karahantepe'deki arazi sanatı çalışmasında yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Okutan, şöyle devam etti:

"12 bin yıllık mitolojiden ilham alarak yeni eserler hazırlayacağım. Bizim grubumuz da çok farklı ülkelerden sanatçılar yer alıyor. Mesela Rusya'dan 5 sanatçı var, bizim ekibimiz farklı coğrafyaları burada temsil ediyor. Kafkasya'dan, Tataristan'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan ve tabii ki Türkiye'den... Hepimiz çok farklıyız ama aynı kültüre sahibiz. Bu birlik ve saygı birbirimize değer katar, barışa yol açar. Güç birlikte doğar. Aynı zamanda Taş Tepeler Sanat Grubu'nda da çok farklı disiplinleri çalışan sanatçılar yer alıyor. Biz hep beraber peyzaj, sanat, obje ve bir ekip olarak birlikte çalışarak o eski taşları topladık. Biz de mozaik gibiyiz, hepimiz farklıyız ama hep beraber aynı sanat için buluştuk."

Grupta yer alan ikiz İngiliz sanatçılar Jake ve Ethan Hirsch de Türkiye'de böyle bir çalışmanın içerisinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Grup editörü Dr. Berkiz Berksoy da Türkiye'nin tarihi açıdan zengin topraklara sahip olduğunu, bunun gururunu yaşadıklarını söyledi.

Berksoy, ülkelerinden Türkiye'ye gelerek çalışmada yer alan yabancı sanatçılara da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp üniversiteli Ömer Faruk'un cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli Ömer Faruk'un cansız bedeni ...
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 20 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 20 ...
Şanlıurfaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 3-0
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - Bayburt Özel İdare Spor: 3-0
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonet şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonet ...
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 ...
3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili aranan zanlı 14 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kavgayla ilgili aranan zanlı 14 yıl ...
Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu ...
Şanlıurfa'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toplu sünnet şöleni düzenlendi
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında işlem ...
Göbeklitepe'ye 9 ayda 600 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Göbeklitepe'ye 9 ayda 600 bin ziyaretçi
Kayıp üniversiteli Ömer Faruk için dronlu arama
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli Ömer Faruk için dronlu arama
Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi ...
Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaybolan üniversite öğrencisi için arama ...
İstinat duvarı çöktü, göçük altında kalan operatör öldü
YEREL HABERLER İstinat duvarı çöktü, göçük altında kalan operatör ...
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kazı çalışmasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kazı çalışmasında göçük ...
Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bir işçi kazı çalışmasında göçük altında ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlülerince hazırlanan ebru sergisi açıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da denetimli serbestlik yükümlülerince ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.