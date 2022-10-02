Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın öldü

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İ.B. idaresindeki 63 ABV 921 plakalı minibüs, merkez Karaköprü ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çenberli'ye (63) çarptı.

Ağır yaralanan Çenberli, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çemberli'nin bir akrabasının taziyesinden evine dönmeye çalıştığı öğrenildi.

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