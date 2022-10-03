Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsünde 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddi kullanımı ve satışına yönelik denetimler devam ediyor.



Bu kapsamda, kent merkezi girişinde uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde denetim yapan ekipler, 4 parça halinde 4 kilogram metamfetemin ele geçirdi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan adli işlem başlatıldı.



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