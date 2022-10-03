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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda konuştu:

ŞANLIURFA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 Ekim 2022'den itibaren e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) girişlerin 3 günde 59 bin 791'e ulaştığını belirterek, "Bu gerçekten müthiş bir ilgi." dedi.

Bakan Kirişci, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilikte düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katılan Kirişci, burada yaptığı konuşmada kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çiftçi bir aileden geldiği için üreticileri çok iyi anladığını vurgulayan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin aziz üreticileri gerçekten gözünü kırpmadan, pandemiye de aldırmadan üretmeye devam ediyor. Biz bu aziz üreticilerimize müteşekkiriz. Bu üreticiler üretti ki biz de herhangi bir ürünün eksikliğini, kıtlığını yaşamadık. Bizim ülkemizde çok şükür ayçiçek yağı da dahil olmak üzere hiçbir ürünün yokluğu çekilmedi. Bakan olduğum, yeni göreve başladığım dönemde bir kısım fırsatçılar buna yeltenmeye çalıştılar ama gerekli cevabı da aldılar. Türkiye bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten başarılı bir sınav verdi. Pandemi sanki yetmezmiş gibi bir de işin içerisine Rusya-Ukrayna krizi girdi. 'Biz savaştan yana değil barıştan yanayız' deyip, bu dik duruşu sergileyen Cumhurbaşkanımız ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıktı. Dolayısıyla 22 Temmuz’da müzakere süreçleri yürütüldü. Geldiğimiz noktada dünya nefes aldı. Bu nefes sayesinde 5,5 milyon tonu aştı, eylül ayı sonu itibarıyla tahıl koridorundan sevk edilen hububatın, tahılın miktarı. Bu artık pazarlara ulaşmaya başladı."

- "ÇKS'ye müthiş ilgi var"

Kirişci, çiftçilerin mazot ve gübre desteğini artık 6 ay öncesinde alma imkanı bulduğunu belirtti.

"Ziraat Bankası’nın üreticilerimize kullandırdığı 100 bin lira limitli faizsiz kredinin limitini 200 bin liraya, 200 bin liralık kredinin de yine 100 bin liralık kısmını üreticilerimizin kartına sadece mazot ve gübre alımında kullanacağı şekilde ayni olarak yüklemiş olacağız. Bu da bir dönüşüm değil midir?" diyen Kirişci, dijitalleşme çalışmaları kapsamında da önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Kirişci, ÇKS'yi elektronik ortama taşıyacaklarını belirttiklerini ifade ederek, 1 Ekim itibarıyla bu uygulamanın başladığını söyledi.

Artık üreticilerin ÇKS ile ilgili başlangıç işlemlerini Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinde veya ilgili birimlerde değil evlerinde bilgisayar ve e-Devlet uygulamasına girebilecekleri her yerden bilgilerini güncelleyeceklerini anlattı.

Kirişci, "Şu anda 59 bin 791 çiftçimiz bugün itibarıyla 'e-Devlet'e giriş yaptı. Bu gerçekten müthiş bir ilgi." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ve bölgenin elektrikle ilgili sorunları bulunduğuna işaret eden Kirişci, bu konuda gerek bakanlıklar düzeyinde gerekse özel şirket anlamında çözüm üretecek formüller geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin sulanabilir arazi miktarının her geçen gün attığına dikkati çeken Kirişci, susuz toprakları da en yakın sürede suya kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kirişci, yaklaşan seçimlerde çiftçilerden destek istedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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