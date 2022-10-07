Halfeti'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.



Halfeti İlçe Müftülüğü tarafından Ümmü Gülsüm Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilavedi, şiir ve ihali dinletisiyle devam etti.



İlçe Müftüsü Muhammed Ahıskalı günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaparak Peygamber efendimizin örnek hayatı ile ilgili örnekler verdi.



Etkinliğe Kaymakam Zikrullah Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ökkeş Aybek, din görevlileri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.