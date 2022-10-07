Şanlıurfa'da otomobille kamyon çarpıştı, bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yılmaz Altındaş idaresindeki 63 AL 775 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 25. kilometresinde Ahmet E. yönetimindeki pamuk yüklü 63 AED 216 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Altındaş hayatını kaybetti, kamyon şoförü ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.