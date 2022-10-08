Birecik'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği düzenlendi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Diyanet-Sen İlçe Başkanlığı tarafından, bir restorantta gerçekleştirilen etkinlikte, din görevlileri bir araya geldi.



Burada konuşan Diyanet-Sen Birecik İlçe Başkanı Vedat Koca, İslam'ın yeryüzündeki simgelerinden olan camilerin dua ve ibadetlerin topluca yüce Allah'a arz edildiği, gönüllerin huzur bulduğu kutsal mekanlar olduğunu belirtti.



Bu haftada din görevlilerinin sorunlarının ele alınarak çözüme kavuşturulmasını arzuladıklarını aktaran Koca, "Din görevlilerimiz, kutsal görevlerini aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlayışı ile yapmakta, dini konularda halkımızı aydınlatmakla birlikte aynı zamanda sosyal sorunlara çözüm aramak gibi çok önemli bir vazifeyi de yerine getirmektedirler. Yüce dinimizin emir ve yasaklarını başta kendi nefislerinde yaşayan daha sonra da minberden mihraba insanlarımızı Hakkın şaşmaz ve şaşırmaz yoluna çağıran fedakar insanlardır. Yaptıkları vaazlar, cami dersleri, camilerde Kur'an öğretimi, insanın doğumundan ölümüne hayatın her safhasında vazifelerini fedakarca ifa etmektedirler." dedi.



Etkinliğe, Diyanet-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Hadi Gündüz, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, din görevlileri ile müezzinler katıldı.







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