Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 52 bin 994 sikke, çeşitli figürlerde 52 obje ve 39 bin 202 sahte reşat altını ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçti.



Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, üzerinde çeşitli ibare ve figürler bulunan 52 bin 994 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 52 obje, 39 bin 202 sahte reşat altını ve altın basımında kullanılan materyaller ile 127 mühür kalıbı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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