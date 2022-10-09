Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 5 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ve Sıdık Taş’ın da aralarında bulunduğu grup, Rabia Meydanı'nda "Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi"ne yönelik basın açıklaması yaptı.
Açıklamanın ardından Kürtçe pankart açan grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi.
Polisin uyarılarını dikkate almayan grup üyeleriyle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.
Uyarıların ardından grup dağıldı.