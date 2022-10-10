Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Şanlıurfa'daki "İl İl AB Buluşmaları-10" programına katıldı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Şanlıurfa'daki "İl İl AB Buluşmaları-10" programına katıldı:

AA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Şanlıurfa'daki "İl İl AB Buluşmaları-10" programına katıldı:

ŞANLIURFA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Biz Avrupa ülkesiyiz. Ekonomimiz, ticaretimiz, sanayimiz, siyasetimiz, sporumuz Avrupa. Dolayısıyla bu sistemin içerisinde en güçlü yeri almamız lazım." dedi.

Kaymakcı, Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl İl AB Buluşmaları-10" programında, AB'ye üyelik sürecinin sadece siyasilerin ve teknokratların karar vereceği bir konu olmadığını, halkın, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, insanların, gençlerin ve üniversitelerin sahiplenmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

AB müktesebatının büyük bölümünün yerel yönetimlerce uygulandığını ifade eden Kaymakcı, "Dolayısıyla illerimizin, ilçelerimizin, üniversitelerimizin de AB'deki gelişmeleri yakından takip etmesi çok önemli. Biz aday ülke olarak AB kriterlerine uyum açısından tarımdan sanayiye, tüketicinin korunmasından çevreye birçok alanda adımlar atıyoruz. Yine bir aday ülke olarak AB'nin sağlamış olduğu katılım öncesi mali yardımlar var. Şu ana kadar Şanlıurfa'ya yaklaşık 150 milyon avroluk bir AB hibesi sağlandı. Buna Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programı'nı dahil edersek 10 milyon avroluk bir katkı da oradan var. AB sürecinde Şanlıurfa aslında belli bir ölçüde yararlanıyor ama bunu arttırmamız lazım." diye konuştu.

Kaymakcı, AB'ye üyelik sürecinin devlet olarak stratejileri olduğuna da değinerek, AB üyeliğini bir özenti veya bir kompleks olarak görmediklerini belirtti.

AB üyeliğinin her şeyden önce Avrupa kıtasında karar alma mekanizmasının içinde olma, egemenliği ve çıkarları koruma meselesi olduğunu dile getiren Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Avrupa kıtasında AB, ticaretten sanayiye, yenilikçilikten oturma hakkına ve vize politikalarına kadar birçok konuda neredeyse tek başına karar verici haline geldi. Bizim vatandaşlarımızın bile Avrupa ülkeleri arasındaki seyahatlerinde belirleyici AB. Avrupa Yeşil Mutabakatı yürürlüğe giriyor. Eğer AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlu üretim, ulaştırma modeline giremezsek sınırda karbon düzenlenmesi gibi bir mekanizmanın bize getireceği ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla bizim için bir özenti meselesi değil. Biz Avrupa ülkesiyiz. Ekonomimiz, ticaretimiz, sanayimiz, siyasetimiz, sporumuz Avrupa. Dolayısıyla bu sistemin içerisinde en güçlü yeri almamız lazım. Bizi alıyorlar da biz mi reddediyoruz? Hayır ama Türkiye'nin AB üyesi olması için de gerekli reformları hızlı bir şekilde yapması lazım. Bunu en iyi yaptığımız dönem 1999-2006 yılı. O dönemde milli geliri 3'e katladık. Türkiye 'sessiz devrim yapmış ülke' olarak tanımlandı bir aday ülke olarak."

Son dönemlerde Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde bir ivme düşüşü gördüklerini anlatan Kaymakcı, şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişimi de Türkiye'yi güvenlik odaklı bir politikalar izlemeye itti, bundan dolayı da istediğimiz hızda reformlar yapamadık. Ama Türkiye AB ilişkileri hala yerinde, biz bir aday ülkeyiz. Türkiye reformlarını hızlandırdığı an bu ivmeyi tekrar yakalayacaktır. Cumhurbaşkanımız 4 gün önce Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. 44 ülke, AB kurumları liderleri ve en fazla ilgiyi çeken ve en fazla tavrı merak edilen ülke Türkiye oldu, AB'ye üye olmamasına rağmen. Eğer AB'ye üye olsaydık durumumuz çok daha farklı olabilirdi. Hatta biz AB üyesi olsaydık bu savaş engellenebilirdi. Onun için bu üyelik süreci bizim için çok önemli."

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise program dolayısıyla kentte bulunan Kaymakcı'ya çabalarından dolayı teşekkür ederek, şehrin ve ülkenin gelişmesi ve kalkınması için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Şanlıurfa'da AB Süreci Konferansı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Şanlıurfa'da AB ...
Şanlıurfaspor - Anagold 24 Erzincan spor: 2-1
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - Anagold 24 Erzincan spor: 2-1
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi ...
Şanlıurfa´da, Öcalan lehine slogan atan 5 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, Öcalan lehine slogan atan 5 kişiye ...
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 5 kişi ...
Muğla'da bulunan "kayaçayı" literatüre girdi
YEREL HABERLER Muğla'da bulunan "kayaçayı" literatüre girdi
Şanlıurfa'da şafak vakti 10 bin kişiye tirit ikramı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da şafak vakti 10 bin kişiye tirit ikramı
Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi
Şanlıurfa´da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı
Şanlıurfa'da yol uygulamasında 41 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yol uygulamasında 41 şüpheli gözaltına ...
Şanlıurfa'da başından vurulan hastane personeli öldü 
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da başından vurulan hastane personeli öldü 
Birecik'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Birecik'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" ...
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.