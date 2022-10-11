Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Arpa Kg 6,40

6,40 Buğday Kg 5,85

8,51 Mısır Kg 2,24

6,00 Ayçiçeği Kg 10,20

10,47 Kütlü pamuk Kg 21,05

22,00 Preseli pamuk Kg 36,00

52,00

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