Şanlıurfa'da kornea nakli olan hastalara eğitim verildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde kornea nakli olan hastalara dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili eğitim verildi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, bir süre önce kornea nakli olan hastalar bir araya geldi.

HRÜ Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, tarafından hastalara nakil sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Hastaların sorularını cevaplayan Şimşek, tedavinin kısa sürmesi için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Ali Şimşek, yaptığı açıklamada, görme kaybı yaşayan kişilerin tedavisi için kornea naklinde kullanmak üzere bir süre önce kornea bankası kurduklarını söyledi.

Kornea bankasının geçici görme kaybı yaşayan kişilerin sağlığına kavuşması için önemli olduğu belirten Şimşek, bir süre önce başladıkları ameliyatlarda 10'uncu hastaya başarılı bir şekilde kornea nakli yaptıklarını kaydetti.

Ameliyatın ardından hastalara eğitimler verdiklerini anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Kornea nakli dünyada en çok yapılan ve en çok başarı sağlanın operasyonlardır. Toplumumuz özellikle toplumumuz nakli şöyle algılıyor sakin hastanın gözünü çıkarıp başkasının gözünü takıyormuşuz gibi bir düşünceye sahip, bu tamamen yanlış bir düşünce öyle bir şey yok. Bizler nakil dediğimiz işlemi bir saatin camını değiştirir gibi yapıyoruz. Hastanın şeffaf dokuları değiştiriliyor. Sonuçlar gayet iyi ve başarılı. Topluma diyoruz ki evde karanlıkta kalmayın böyle bir ihtiyacınız varsa korkmayın cesur olan biz yanınızdayız. Hastanemizde 10'uncu nakli başarıyla yaptık. 2 yıllık çalışmanın ardından burada ilk defa göz bankası kurduk. Hedefimiz bu yıl 70 nakil gerçekleştirmek ekibimiz iyi bu başaracağımıza inanıyorum. Bizlere bu imkanları sunan HRÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve hastanemizin Başhekimi Ahmet Güzelçicek'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

HRÜ Hastanesi Başhekim Ahmet Güzelçiçek de hastanede Doç. Dr. Ali Şimşek'in öncülüğünde bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hastanenin bir çok alanda bölgenin ihtiyaçlarını karşılayama devam ettiğini vurgulayan Güzelçicek, "Bir süre önce hastanemizde kornea bankasını kurduk. Bankamız sadece ilimize değil, bölge illerden gelen hastalara da umut oldu. Hastanemizde 10'uncu naklimizi yaptık, bu sayıyı artırarak ilerliyoruz. İnanıyorum ki yıl sonun kadar bu sayıyı 100 ulaştırırız. Başarıla bir ekibimiz var. Onları bir kez daha kutluyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kornea nakli olan 60 yaşındaki Sapha Biter de uzun yıllar görme zorluğu yaşadığını, ameliyatın ardından tekrar görme başladığını belirterek ameliyatta emeği geçenlere teşekkür etti.

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