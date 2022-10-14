Halfeti'de polisten asayiş denetimi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, polis ekipleri bir çok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki asayiş ve trafik ekipleri tarafından kentin bir çok noktasında uygulama yapıldı.



Denetimlerde durdurulan araçların evrakları kontrol edilirken, seyahat edilen kişilerin de üst aramasıyla kimlik kontrolleri yapıldı.

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