Şanlıurfa'da baraj göletine 1 milyon balık yavrusu bırakıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde baraj göletine 1 milyon yavru şabut ve sazan bırakıldı.

Hilvan Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneğinin desteğiyle Bahçecik Mahallesi düzenlenen törende yavru balıklar suya salındı.

Kaymakam Coşkun Doğan, bölgede geçimini balıkçılıkla sağlayan çok sayıda vatandaşın bulunduğunu söyledi.

Balıkçılığın geçinen vatandaşların ekonomisin katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Coşkun, "Bölgemizde balıkçılık yapan vatandaşlarımız çok. Bizlerde bugün Fırat Nehrine 700 bin sazan 300 bini ise şabut balığı bıraktık. Amcacımız balıkla geçinen vatandaşların ekonomisine katkı sağlamak. Bunun yanın balık popülasyonu artırmaya hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Hilvan Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mesut Yetkin de tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için balıkçılık yapanların av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından balıklar baraj göletine salındı.

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