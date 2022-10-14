Şanlıurfa Ticaret Borsası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)

En yüksek (TL) Fasulye Kg 7,00

7,00 Çigit Kg 4,90

4,90 Buğday Kg 6,08

8,50 Mısır Kg 5,63

5,63 Kütlü pamuk Kg 15,85

18,50 Preseli pamuk Kg 37,00

43,00

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