Halfeti'de kan bağışı kampanyası

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Türk Kızılay kan bağış tırı kan vermek isteyen vatandaşların bağışlarını kabul etti.

Halfeti Devlet Hastanesi önüne yerleştirilen Türk Kızılay kan bağış tırı, kan vermek isteyen vatandaşların bağışlarını kabul etti.

Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, kan bağış tırını ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla görüştü.



Doktor Aleddin Ayyap, tüm bağışçılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Kan verme kampanyamıza destek veren başta Kaymakamımız Zikrullah Erdoğan'a ve Halfeti halkına teşekkür ediyoruz. Bugün bağışçılarımızdan toplanan kanlar inşallah ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak onların sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunur." dedi.

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